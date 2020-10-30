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بلجيكا تغير مقر مباريات "الشياطين الحمر"

الرياضة

بلجيكا تغير مقر مباريات
Reuters
صورة من الأرشيف
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اضطرت بلجيكا لنقل ثلاث مباريات دولية لكرة القدم الشهر المقبل من استاد الملك بودوان في العاصمة بروكسل إلى مدينة لويفن بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستنتقل مباراة بلجيكا ضد سويسرا الودية في 11 نوفمبر المقبل، بجانب مواجهتين ضد انجلترا والدنمارك يومي 15 و18 من الشهر ذاته إلى "دين دريف" في مدينة لويفن التي تبعد 30 كيلومترا عن العاصمة البلجيكية.

وجاء التغيير بعد فرض حظر التجول بعد الساعة العاشرة مساء في بروكسل ضمن الجهود الحكومية للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان اليوم الجمعة: "بسبب حظر التجول من المستحيل استضافة المباريات في بروكسل".

واستضاف الاستاد في لويفن مباريات منتخب بلجيكا تحت 21 عاما ومنتخب السيدات، لكنها أول مرة تستقبل فيها مباراة لمنتخب الرجال متصدر التصنيف العالمي.

وبلجيكا من أكثر الدول المتضررة من الفيروس في العالم وذكرت السلطات الصحية أنها سجلت متوسط 15316 حالة إصابة يوميا منتصف الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز" 

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