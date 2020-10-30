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حبيب يقدم نصيحة لأحد مشجعيه للثأر من خيانة زوجته (فيديو)

الرياضة

حبيب يقدم نصيحة لأحد مشجعيه للثأر من خيانة زوجته (فيديو)
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التقى الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد " UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل، بأحد معجبيه وقدم له نصائح حول كيفية الانتقام من المقاتل الأمريكي خورخي ماسفيدال.

وقال المشجع إن صديقته سافرت إلى مدينة ميامي للمشاركة في حفلة قبل الزواج، ولكن في الواقع التقت مع خورخي ماسفيدال، وأنه يريد مواجهة المقاتل. متسائلا ما الذي يحتاجه لبدء التدريب لمعاقبة غريمه.

ورد حبيب بعد أن سأل الرجل عن عمره، قائلا: "هل تبلغ من العمر 26 عاما؟ أنت كبير في السن لذلك. أعتقد أنه يجب عليك شراء كلب. ويفضل من فصيلة " Pit Bull Terrier"، وعندها ستكون لديك فرصة".

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يذكر أن خورخي ماسفيدال (35 عاما) حقق 35 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 هزيمة.

في حين أعلن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) اعتزاله بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، محققا انتصاره التاسع والعشرين في مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.

المصدر: وكالات 

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