خصم مرتضى منصور اللدود يعود إلى الزمالك

قضى مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأربعاء، ببطلان لائحة الزمالك الجديدة، وما ترتب عليها من دخول أعضاء جدد لمجلس إدارة النادي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد عدل لائحة النادي بإلغاء منصب النائب الثاني، الذي كان يشغله هاني العتال، ليقر لائحة جديدة أجرى على إثرها انتخابات تكميلية.

لكن العتال وعضو مجلس الإدارة السابق، عبد الله جورج، حصلا على حكم اليوم من لجنة التسوية والتحكيم، ببطلان اللائحة الجديدة، وهو ما يعني عودتهما لمنصبيهما في إدارة الزمالك.

ويقضي قرار لجنة التسوية أيضا، برحيل كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح، بعد دخولهم مجلس القلعة البيضاء بموجب اللائحة الجديدة.

ويعتبر العتال من أبرز خصوم مرتضى منصور، خاصة بعدما تفوق على نجله أحمد منصور في الانتخابات.

المصدر: وكالات