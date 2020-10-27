شاهد.. لقطة كوميدية لطبيب فريق بايرن ميونخ

شهد لقاء لوكوموتيف موسكو وضيفه بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقطة طريفة بطلها طبيب الفريق البافاري.

والتقطت عدسات الكاميرات لحظة انزلاق طبيب الفريق الألماني وسقوطه على عشب الملعب عندما سارع لتقديم المساعدة الطبية لأحد اللاعبين، ومر ذلك بردا وسلاما عليه وعلى لاعبي فريقه.

ونشر حساب قناة "ماتش تي في" الرساضية الروسية مقطع فيديو للطبيب، معلقا عليه: "حتى عشب الملعب في تشيركيزوفو ضد البافاري".

Сегодня даже газон в Черкизово против «Баварии» 😉 https://t.co/fb0Uvkp7p1pic.twitter.com/Lmib1Mw4Bb — Матч ТВ (@MatchTV) October 27, 2020

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وخرج بايرن ميونخ حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز بشق الأنفس، من ملعب مضيفه لوكوموتيف موسكو (2-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة موسكو.

المصدر: "twitter/MatchTV"