الروسي حبيب يجبر متحديه الأمريكي غايتجي على الاستسلام ويحتفظ بلقبه العالمي (فيديو)

حافظ الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة على لقبه بتغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما اليوم السبت بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254.

وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

إقرأ المزيد

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: RT