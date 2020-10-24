الروسي حبيب يجبر متحديه الأمريكي غايتجي على الاستسلام ويحتفظ بلقبه العالمي (فيديو)
حافظ الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة على لقبه بتغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما اليوم السبت بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254.
View this post on Instagram
🔥 @Khabib_Nurmagomedov финишировал Дастина Гэтжи! UFC254 InAbuDhabi - - -🔝 @team.khabiba 🦅 - #умар#умарнурмагомедов#umar#umarnurmagomedov#орёл#khabib#khabibnurmagomedov#nurmagomedov#khabibtime#teamkhabib#хабибнурмагомедов#хабиб#нурмагомедов#islammakhachev#zubairatukhugov#файтнайтс#хабибчемпион#dagestan#theeagle#khabibchamp#смешанныеединоборства#победатолькоотвсевышнего#khabib_nurmagomedov#habibnurmagomedov#орел#осетия#хабибтайм#savezuba #minikhabiba #abdulmanapnurmagomedov
وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.
TWENTY NINE AND ZERO.— UFC Europe (@UFCEurope) October 24, 2020
🏆 @TeamKhabib with an ALL-TIMER of a performance! #UFC254
🏝️ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabipic.twitter.com/iV30m8zVh1
وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.
المصدر: RT