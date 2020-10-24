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"كلاسيكو الأرض".. التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة وضيفه ريال مدريد

الرياضة

AFP CURTO DE LA TORRE
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم اليوم السبت نحو ملعب "كامب نو"، لمشاهدة الكلاسيكو الأشهر في العالم بين الغريمين التقليديين برشلونة وضيفه ريال مدريد.

وتنطلق المباراة المرتقبة اليوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وكشف مدربا الفريقين عن تشكيلتيهما الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية الكلاسيكو.

وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي: 

بينما اختار المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العملاق الكتالوني:

وتحمل مباراة اليوم رقم 245 في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ويتعادل الفريقان برصيد 96 فوزا لكل منهما و52 تعادلا.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، تقابل الفريقان 180 مرة، فاز ريال مدريد 73 مرة مقابل 72 فوزا لبرشلونة و35 تعادلا.

المصدر: "twitter/FCBarcelona/realmadrid"

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