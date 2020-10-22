جيرارد بيكيه يساند إدارة برشلونة لإنقاذ النادي

وافق قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه على تخفيض راتبه بنسبة 50٪ هذا الموسم من أجل الوقوف بجانب ناديه، وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من مواقفه ضد إدارة البلوغرانا، إلا أن بيكيه البالغ 33 عاما وقف إلى جانب ناديه، ووافق على تخفيض راتبه للنصف.

وشهد اجتماع مسؤولو برشلونة لتجديد عقود لاعبيه مع الوكلاء التطرق لإمكانية تخفيض الرواتب في عقودهم لمواجهة الأزمة المالية، وهم جيرارد بيكيه، فرينكي دي يونغ، والحارس مارك أندريه تير شتيغن وكليمينت لينغليت.

#NoticiaSPORT 🚨



✅ Piqué pactó una rebaja del 50% de su sueldo esta temporada en la última renovación



💰 Se puso en manos del club en un momento complicado por la pandemia https://t.co/9lNGjGBdNt — Diario SPORT (@sport) October 22, 2020

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ولم يكن بيكيه وحده هو من وافق على اقتطاع جزء من راتبه، فسبقه على الموافقة كل من دي يونغ وشتيغن ولينجليت على خفض 30% من قيمة رواتبهم لمواجهة الأزمة، وهي النسبة التي حددها النادي وأبلغهم بها عبر الفاكس قبل أسابيع.

وكشفت الصحيفة أن هناك بنودا أخرى فى عقد بيكيه، تفيد بأنه إذا لم يلعب خلال موسمي "2021-22 و2022-23" نسبة 35% من المباريات، فيحق للنادي فسخ العقد من جانب واحد.

وأعلن نادي برشلونة رسميا الثلاثاء الماضي عن تجديد عقد جيرارد بيكيه لمدة موسمين حتى صيف عام 2024.

المصدر: sport.es