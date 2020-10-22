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جيرارد بيكيه يساند إدارة برشلونة لإنقاذ النادي

الرياضة

جيرارد بيكيه يساند إدارة برشلونة لإنقاذ النادي
Reuters ALBERT GEA
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وافق قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه على تخفيض راتبه بنسبة 50٪ هذا الموسم من أجل الوقوف بجانب ناديه، وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من مواقفه ضد إدارة البلوغرانا، إلا أن بيكيه البالغ 33 عاما وقف إلى جانب ناديه، ووافق على تخفيض راتبه للنصف.

وشهد اجتماع مسؤولو برشلونة لتجديد عقود لاعبيه مع الوكلاء التطرق لإمكانية تخفيض الرواتب في عقودهم لمواجهة الأزمة المالية، وهم جيرارد بيكيه، فرينكي دي يونغ، والحارس مارك أندريه تير شتيغن وكليمينت لينغليت.

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ولم يكن بيكيه وحده هو من وافق على اقتطاع جزء من راتبه، فسبقه على الموافقة كل من دي يونغ وشتيغن ولينجليت على خفض 30% من قيمة رواتبهم لمواجهة الأزمة، وهي النسبة التي حددها النادي وأبلغهم بها عبر الفاكس قبل أسابيع.

وكشفت الصحيفة أن هناك بنودا أخرى فى عقد بيكيه، تفيد بأنه إذا لم يلعب خلال موسمي "2021-22 و2022-23" نسبة 35% من المباريات، فيحق للنادي فسخ العقد من جانب واحد.

وأعلن نادي برشلونة رسميا الثلاثاء الماضي عن تجديد عقد جيرارد بيكيه لمدة موسمين حتى صيف عام 2024.

المصدر: sport.es

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