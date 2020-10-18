شاهد.. ماذا أهدر غريزمان في مباراة خيتافي

حملت جماهير نادي برشلونة، النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، المسؤولية الأكبرفي خسارة فريقها أمام مضيفه خيتافي 0-1، أمس السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناقل عشاق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة من المباراة، يظهر فيها غريزمان منفردا بمرمى خيتافي في الدقيقة 29، ولكن المهاجم الدولي الفرنسي، أضاع الفرضة بغرابة ورعونة، فعوض أن يسدد الكرة داخل إطار المرمى، أرسلها قوية وعالية، لتمر من فوق العارضة الأفقية لحارس خيتافي.

Man couldn't score an 1v1 and still has the audacity to blame positioning like this can get any more central role than that and what you do send the ball flying he needs a goal desperately 🥺#GetafeBarca#griezmann#WeAreMessipic.twitter.com/V5V2F0wS0G — ハメッドアシール (@hameedaseel1) October 17, 2020

@AntoGriezmann has missed 26 out of his last 28 shots. He has only scored two goals from those 28 shots. [@carrusel] pic.twitter.com/DHGfcwOojx — fcbarcelonacolletion.com (@1899memorabilia) October 17, 2020

وأثارت هذه اللقطة سخط وغضب جماهير برشلونة، التي تعتقد أن تسجيل تلك الفرصة، كان سيمهد الطريق أمام فريقها للعودة بفوز ثمين ومريح من ملعب خيتافي، لا سيما وأن "البارسا" تنتظره مباراة صعبه في المرحلة المقبلة، أمام غريمه ريال مدريد.

غريزمان طلب من كومان تغيير مركزه و الأخير استجاب لذلك ثم يضيع مثل هذه الإنفرادة لمهاجم قادم ب 120 مليون يورو 👎👎👎👎 pic.twitter.com/lEkMmnpcvS — , (@FHD_094) October 17, 2020

وتأثر لاعبو برشلونة بشكل كبير، بعدما استعصت عليهم شباك خيتافي في الشوط الأول، الذي قدموا فيه أداء مقبولا، قبل أن يظهروا بمستوى باهت في الشوط الثاني، حيث استقبلت شباكهم هدفا من ركلة جزاء.

إقرأ المزيد

وكان الفريق الكتالوني سيتكبد خسارة ثقيلة، لو استغل مهاجمو خيتافي الفرص السهلة التي أتيحت لهم في اللحظات الأخيرة من المباراة.

المصدر: مواقع التواصل + RT