يوفنتوس يعاني في غياب رونالدو.. فيديو

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه كروتوني متذيل الدوري الإيطالي لكرة القدم (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من "الكالتشيو".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 12 سجله المهاجم النيجيري سيمون نوانكو من ضربة جزاء. ورد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بهدف التعادل "للبيانكونيري" في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

كروتوني 1 × 0 يوفنتوس .. هدف سيمون من ضربة جزاء https://t.co/NuZwiaocZP — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) October 17, 2020

كروتوني 1 × 1 يوفنتوس .. هدف موراتا https://t.co/ay7imH9gl7 — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) October 17, 2020

وأكمل فريق "السيدة العجوز" اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد طرد مهاجمه فيدريكو كييزا، وغاب عنه هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واكتفى يوفنتوس حامل اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع فيها رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الرابع على سلم ترتيب "الكالتشيو" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما حصد كروتوني أول نقطة في الموسم الحالي للدوري، ويشغل المركز الثامن عشر.

المصدر: RT