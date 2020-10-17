الكشف عن سر ارتداء ريال مدريد القميص "الوردي" أمام قادش

كشف تقرير صحفي إسباني، سر ارتداء ريال مدريد للقميص الوردي خلال مباراته أمام ضيفه قادش، مساء اليوم، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن الريال سيرتدي القميص الوردي بمناسبة "اليوم العالمي لسرطان الثدي"، الذي يوافق الاثنين المقبل 19 أكتوبر.

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ويفتقد الفريق الملكي في مباراة اليوم خدمات كل من، داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وإيدين هازارد وماريانو دياز ومارتن أوديغارد.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا، برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس، صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

المصدر: وكالات