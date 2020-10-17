حرب وشيكة بين ريال مدريد وبرشلونة لإخراج نجم مانشستر يونايتد من "أولد ترافورد"

يراقب عملاقا الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، عن كثب وضع البرتغالي برونو فرنانديز، على الرغم من أن اللاعب قضى ثمانية أشهر فقط في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن برشلونة وريال مدريد يرصدان فرنانديز بعد شائعات حول خلافه مع يونايتد، إذ تحدثت تقارير صحفية عن وقوع مشادة ساخنة دارت بين مدرب الفريق غونار سولشاير ولاعب الوسط برونو فرنانديز، أثناء مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا الشهر.

بينما نفي فرنانديز وجود مشاكل خطيرة في النادي، إلا أنه لم يكن سعيدا باستبداله بعد خلاف حاد في الشوط الأول من الخسارة 6-1 على أرضه أمام توتنهام.

Real Madrid and Barcelona to fight for Man Utd star Bruno Fernandes in shock transfer after just eight months in England https://t.co/TeudfdbbFY — The Sun - Man Utd (@SunManUtd) October 16, 2020

وأشارت تلك التقارير إلى أن برونو انفعل بقوة على المدرب النرويجي، وزملائه أيضا، واتهمهم بالتقاعس عن أداء واجبهم في الملعب، وذلك بعد التأخر بأربعة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول.

وقرر سولشاير استبدال اللاعب برونو بين شوطي المباراة المذكورة.

عندما سئل المدرب عن سبب استبداله اللاعب، رفض سولشاير التوضيح.

وانضم لاعب الوسط البالغ 26 عاما إلى يونايتد في يناير الماضي مقابل 55 مليون يورو (59,39 مليون دولار) وأحرز 14 هدفا وصنع 10 في 26 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

المصدر: thesun.co.uk