نجم الزمالك يدخل في مشادات مع أطباء مغاربة ويرفض النزول من سيارة الإسعاف (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل، لنجم الزمالك، فرجاني ساسي، وهو يرفض تنفيذ تعليمات أطباء مغاربة بالنزول من سيارة الإسعاف والدخول إلى المستشفى، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد أصر اللاعب التونسي فرجاني ساسي، على الانتظار داخل سيارة الإسعاف إلى حين وصول أحد مسؤولي نادي الزمالك، وهو ما أغضب الطاقم الطبي المغربي، لتتدخل مديرة المستشفى، وتوجه تعليماتها بإعادة اللاعب التونسي من حيث أتى.

وكان ساسي، حل يوم الخميس الماضي بالمغرب، قادما من تونس، بعد قضاء فترة الحجر الصحي، لمخالطته حالة مصابة بكورونا، وانضم لبعثة فريقه الزمالك، الذي يستعد لمواجهة مضيفه الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مسؤولو الزمالك، إخضاع ساسي للعزل الصحي داخل مقر إقامة الفريق بالمغرب، لحين إجراء مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، لكن اللاعب التونسي، طلب أمس الجمعة، حضور سيارة إسعاف، لتنقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الدار البيضاء، والتي رفض ساسي الدخول إليها.

وأصدر نادي الزمالك في وقت لاحق أمس الجمعة، بيانا رسميا، أكد فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك لساسي، أثبتت إصابته بكورونا.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب الدولي التونسي، عن مواجهة الوداد والزمالك المقررة غدا الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

المصدر: وسائل إعلام مغربية