رسميا.. سبارتاك موسكو يضم موسيس من تشيلسي

أعلن نادي سبارتاك موسكو، المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم االجمعة، توصله لاتفاق لضم النيجيري، فيكتور موسيس، من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال سبارتاك في بيان، إنه تعاقد مع موسيس، البالغ من العمر 29 عاما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار شراء اللاعب النيجيري بصفة دائمة في نهاية الموسم الحالي.

Виктор Мозес – игрок «Спартака» 🔴⚪️



Виктор перешел к нам из @ChelseaFC на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде! 💪#ВитяТыДома 🇳🇬 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

ولم يكشف النادي الروسي أي تفاصيل مالية حول الصفقة.

Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов 👀 😉#ВитяТыДома 🇳🇬 pic.twitter.com/STp4AH9Nvg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

ويجيد موسيس اللعب في عدة مراكز، وعلى الخصوص في مركز الجناح الأيمن والظهير الأيمن.

وكان الدولي النيجيري السابق، توج مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في العام 2013، والدوري الإنجليزي في العام 2017، وكأس الرابطة الإنجليزية في 2018.

وعلى الصعيد الدولي، فاز موسيس مع منتخب بلاده نيجيريا، ببطولة كأس أمم إفريقيا في العام 2018، قبل أن يعتزل اللعب دوليا في 2018.

وقضى موسيس، الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية ويغان، وستوك سيتي، ووست هام، وليفربول، وفنربخشة، الموسم الماضي معارا لنادي إنتر ميلان.

المصدر: spartak.com