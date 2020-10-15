زيدان يرفض طلب هازارد

استبعد الجهاز الفني لريال مدريد، النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب الفريق من المشاركة في مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة، يوم 24 أكتوبر الجاري، بسبب تخوفهم من تجدد الإصابة العضلية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، أن هازارد لن يلحق بقمة الكلاسيكو هذا الشهر، رغم أنه يؤدي تدريباته العلاجية بوتيرة منتظمة مؤخرا.

ويخشى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، انتكاسة جديدة للاعبه البلجيكي، لذلك فإن هازارد سيعود من جديد للمشاركة مطلع شهر نوفمبر القادم.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن هازارد كان يأمل أن يكون جاهزا بدنيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل خوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأضاف التقرير، أن هازارد أخبر الطاقم الطبي لريال مدريد برغبته في العودة سريعا والمشاركة أمام برشلونة، وقيادة "الميرينغي" لتحقيق الفوز في مشواره للحفاظ على لقب الليغا.

وأوضح التقرير، أن هازارد يعتبر لقاء "الكلاسيكو" تحديدا بداية جديدة لمسيرته مع ريال مدريد، ودفعة معنوية لتعويض ما فاته منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي.

يذكر أن إدين هازارد (29 عاما) تعرض لأكثر من إصابة خلال تواجده في صفوف ريال مدريد، لتؤثر بالسلب على مسيرته مع الفريق، سواء في الليغا أو دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات