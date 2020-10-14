شاهد.. الأسطورة ديل بيرو يقتحم عالم الغناء

ظهر نجم فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم أليساندرو دل بييرو في مقطع فيديو قصير، وهو يغني في استوديو.

ونشر موقع "إيطاليا فوتبول" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو معلقا: "كل شيء تحت السيطرة".

DJ ADP 🎧 pic.twitter.com/DqT15lcaZy — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 14, 2020

وحظي الفيديو بتفاعل كبير، وسط تساؤلات من المعلقين عن إمكانية مشاهدة عمل غنائي جديد لنجم الكرة الإيطالية قريبا.

واعتزل أليساندرو دل بييرو (46 عاما) كرة القدم نهاية موسم 2014، بعد مسيرة حافلة شهدت الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2006 على حساب نظيره الفرنسي، ويعد الهداف التاريخي لنادي يوفنتوس برصيد 289 هدفاً سجلها خلال 705 مباراة.

ودخل أسطورة يوفنتوس بعد الاعتزال عالم الموضة من خلال علامته التجارية، حيث يملك عدة محلات ملابس في إيطاليا، متخصصة لبيع النظارات الشمسية العصرية والأحذية والمعاطف المطرية.

المصدر: وكالات