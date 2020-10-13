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شاهد.. هدف خيالي

الرياضة

شاهد.. هدف خيالي
Globallookpress
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شهدت مباراة فريق "هاماركاميراتين" وضيفه نادي "سانيس أولف" (2-0) ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم، تسجيل هدف مذهل بقدم لاعب أصحاب الأرض.

وأحرز اللاعب ماركوس سولباكين الهدف الثاني لأصحاب الأرض بطريقة رائعة، بلمسة واحدة "سحرية" من فوق حارس مرمى الخصم، وذلك بعد أن تلقى كرة طويلة من زميله حارس المرمى.

ويشارك 16 فريقا في دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم، ويحتل فريق "هاماركاميراتين - Hamarkameratene" أو "هام-كام" بشكل مختصر " Ham-Kam" المركز الثاني عشر بعد الجولة العشرين من الدوري، بينما يشغل فريق "سانيس أولف - Sannes Ulf" المركز السادس.

المصدر: وكالات 

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