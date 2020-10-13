الأرجنتين تقلب الطاولة على بوليفيا

انتزع منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا من مضيفه البوليفي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لبطولة كأس العالم "قطر 2022 ".

وضع المهاجم البوليفي مارسيلو مارتينز مورينو بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، لكن "التانغو" الأرجنتيني رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم لاوتارو مارتينيز ولاعب خط الوسط خواكين كوريا في الدقيقتين (45 و79) على الترتيب.

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وحقق منتخب الأرجنتين بذلك انتصاره الثاني على التوالي ويتصدر ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية، برصيد 6 نقاط.

في المقابل مني منتخب بوليفيا بالهزيمة الثانية، ويقبع في قاع الترتيب.

المصدر: RT