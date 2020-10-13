وفاة والد توتي متأثرا بفيروس كورونا

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين، وفاة إنزو توتي، والد أسطورة الفريق، فرانشيسكو توتي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نادي العاصمة الإيطالية، عبر موقعه الإلكتروني، إن إنزو توتي البالغ من العمر 76 عاما، دخل غرفة العناية المركزة في مستشفى سبالانزاني في روما، قبل رحيله عن الدنيا.

وأضاف روما أن "والد أسطورة الفريق تأثر بشدة بفيروس كورونا، بسبب إصابته بنوبة قلبية قبل عدة أيام".

Ciao Enzo ❤️



Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

وأكمل: "نادي روما يقدم خالص تعازيه إلى زوجته فيوريلا وأبنائه فرانشيسكو وريكاردو وكل عائلته.. قلوبنا معكم في هذا الوقت الحزين".

تجدر الإشارة إلى أن فرانشيسكو توتي (44 عاما)، المشهور بلقب "ملك روما"، أعلن اعتزاله كرة القدم في العام 2017، وذلك بعد مسيرة حافلة مع نادي روما دامت 25 عاما.

المصدر: asroma.com