مواجهة "الملك الغجري" و"القاذفة البرونزية" في مهب الريح (فيديو)

أعلن البريطاني تايسون فيوري بطل العالم للوزن الثقيل وفقا للمجلس العالمي للملاكمة "WBC"، إلغاء النزال الثالث بينه وبين الأمريكي ديونتاي وايلدر بطل العالم السابق.

ونقل موقع "The Athletic" عن فيوري قوله: "لقد طلبوا مني تأجيل النزال حتى ديسمبر، وأنا وافقت على إقامة المواجهة في 19 ديسمبر. ثم حاولوا مرة أخرى تأجيل النزال، إلى العام المقبل. لقد تدربت، وكنت جاهزا".

وأضاف: "ولكن عندما طلبوا تأجيل النزال من 19 ديسمبر إلى العام المقبل، طفح الكيل. أنا سأمضي في طريقي".

يذكر أن تايسون فيوري انتزع حزام المجلس العالمي للملاكمة لبطل العالم للوزن الثقيل من ديونتاي وايلدر، بفوزه عليه بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جمعهما في فبراير 2020، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Tyson Fury 🇬🇧 stops Deontay Wilder and becomes the best Heavyweight in the world 🌎 🥊 #WilderFury2pic.twitter.com/qH5SSeOe72 — Ur P💕💕 (@Shezi49814476) February 23, 2020

بينما تعادل الملاكمان في النزال الأول بينهما في ديسمبر 2018.

وحقق تايسون فيوري (31 عاما) الملقب بـ "الملك الغجري"، 31 انتصارا (21 منها بالقاضية) مقابل تعادل وحيد خلال مسيرته الاحترافية حتى من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بينما مني ديونتاي وايلدر (34 عاما) الملقب بـ "القاذفة البرونزية" بهزيمة وحيد خلال مسيرته الاحترافية، وكانت على يد فيوري، مقابل 41 انتصارا منها 40 بالضربة القاضية، وتعادل واحد.

المصدر: وكالات