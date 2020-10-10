شاهد.. ضربة قاضية عنيفة بالركبة

أسقط المقاتل الفرنسي إيف لاندو خصمه البريطاني تيري برازير بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة بيلاتور "Bellator 248" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في باريس.

ووجه الفرنسي ضربة بالركبة لرأس خصمه أسقطه على أرض الحلبة في الجولة الثانية من النزال.

JUMPING KNEE OUTTA NOWHERE 💥



What an incredible Bellator MMA debut for the Frenchman, Yves Landu to KO Terry Brazier and send the Paris crowd into frenzy.#BellatorParispic.twitter.com/TSJr2Kdc6z — Bellator Europe (@Bellator_Europe) October 10, 2020

إقرأ المزيد

يذكر أن هذه لبطولة الأولى للفنون القتالية المختلطة التي جرت بشكل رسمي في تاريخ فرنسا، مثل هذه البطولات كانت محظورة في البلاد من قبل.

المصدر: "lenta.ru"