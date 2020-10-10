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شاهد.. ضربة قاضية عنيفة بالركبة

الرياضة

شاهد.. ضربة قاضية عنيفة بالركبة
twitter/Bellator_Europe
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أسقط المقاتل الفرنسي إيف لاندو خصمه البريطاني تيري برازير بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة بيلاتور "Bellator 248" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في باريس.

ووجه الفرنسي ضربة بالركبة لرأس خصمه أسقطه على أرض الحلبة في الجولة الثانية من النزال.

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يذكر أن هذه لبطولة الأولى للفنون القتالية المختلطة التي جرت بشكل رسمي في تاريخ فرنسا، مثل هذه البطولات كانت محظورة في البلاد من قبل.

المصدر:  "lenta.ru"

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