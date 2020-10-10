مصرع متسابقة خلال رالي البرتغال

لقيت المتسابقة الإسبانية لورا سالفو البالغة 21 عاما مصرعها خلال سباق رالي البرتغال، وذلك وفقا لتقرير "موندو ديبورتيفو".

كانت لورا سالفو البالغة من العمر 21 عاما، ملاحة رفقة السائق ميغيل سوسياس، الذي خرجت سيارته عن المسار واصطدمت بشجرة صنوبر.

وعلى الرغم من وصول الأطباء بسرعة، إلا أنهم لم يتمكنو من إنقاذ حياة سالفو، التي لقت مصرعها على الفور، وتقف سباق رالي.

يذكر أن الثنائي سوسياس وسالفو أحرز لقب بطل رالي في مدينة خيخون بإسبانيا، على متن سيارة " Peugeot 208 Rally4".

بينما شاركت سالفوز الموسم الماضي، برفقة ميغيل غارسيا في سباق " Suzuki Swift Cup".

المصدر: "lenta.ru"