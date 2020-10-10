محمد صلاح يتقاسم رقما مميزا مع دي بروين
تصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مناصفة مع البلجيكى كيفن دى بروين نجم مانشستر سيتي، قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صناعة للفرص هذا الموسم.
وذكرت شبكة "أوبتا" للاحصائيات، أن محمد صلاح صنع 14 فرصة هذا الموسم "للريدز" ، بعد مرور 4 جولات من منافسات "البريميرليغ"، وهو الرقم الأعلى بين لاعبى المسابقة، بالاشتراك مع دي بروين الذي خلق بدوره 14 فرصة أيضا للسيتي.
ويأتي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير في المركز الثالث برصيد 13 فرصة للسبيرز، مقابل 12 فرصة صنعها الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب إيفرتون، بينما صنع هاري كين نجم توتنهام 11 فرصة.
ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين خلف الثنائي دومينيك كالفيرت-لوين لاعب خط وسط فريق إيفرتون، وهيونغ-مين سون.
ويتربع فريق إيفرتون على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام كل من ملاحقيه، أستون فيلا، وليستر سيتي، أرسنال، وليفربول.
المصدر: وكالات