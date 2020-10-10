ريال مدريد يضحي بنجم إنجليزي من أجل مبابي

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن ريال مدريد صرف النظر تماما عن اهتمامه بضم الإنجليزي جادون سانتشو نجم بوروسيا دورتموند، مفضلا التركيز على الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال"، فإن مطالب بوروسيا دورتموند المالية الكبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، أجبرت ريال مدريد على صرف النظر عن ضم جادون سانتشو، في صيف 2021.

ولم يدعم ريال مدريد صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 بأي لاعب، وذلك لأول مرة منذ 40 عاما، ليوفر جميع المدخرات من أجل ضم كليان مبابي، والذي يعتبره فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، وزين الدين زيدان المدير الفني، الهدف الأول للفريق الصيف المقبل.

واكتفى الفريق الملكي، الذي اشتهر في العقدين الماضيين بنشاطه في سوق الانتقالات وتعاقده مع أبرز نجوم كرة القدم، هذا الموسم بالاعتماد على قائمة الموسم الماضي مع استعادة خدمات بعض اللاعبين المعارين على غرار أودوريوزلا، وأوديغارد، ولونين.

وليس فقط لم يصرف ريال مدريد أي مبالغ في التعاقد مع لاعبين جدد، بل وجنى أموالا لا بأس بها هذا الصيف، من خلال بيع مجموعة من لاعبيه، على رأسهم المغربي أشرف حكيمي، الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، والإسباني سيرخيو ريغيلون، الذي انضم لتوتنهام الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 30 مليون يورو، والكولومبي خاميس رودريغيز، الذي دفع إيفرتون الإنجليزي 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

المصدر: وكالات