أرسنال يسعى للتخلص من أوزيل

تبحث إدارة فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن مخرج من أزمة لاعبها الألماني مسعود أوزيل، بسبب خروجه تماما من حسابات الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، يوم الخميس، عن رغبة مسؤولي أرسنال في التخلص من اللاعب، ويدرسون خيار فسخ عقده بشكل ودي، خاصة أنه يحصل على راتب أسبوعي يقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني.

ويخطط النادي اللندني للسماح للاعب بالرحيل مجانا في يناير المقبل، مقابل تنازله عن بقية مستحقاته التي يجب أن تستمر حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو.

يذكر أن أوزيل تلقى عروضا شفهية من أندية تركية أخيرا، لكنها لم تتناسب مطلقا مع الراتب الذي يحصل عليه مع أرسنال حتى صيف 2021.

وتم استبعاد اللاعب الألماني، البالغ من العمر 31 عاما، من قائمة الفريق الرسمية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم أرتيتا أيضا، باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتوجب تسليمها لرابطة الدوري في غضون 10 أيام.

ويسمح فقط بتسجيل 25 لاعبا فوق 21 عاما لكل فريق، وما لا يقل عن ثمانية من هؤلاء اللاعبين، يجب أن يكونوا قد ترعرعوا في فريق إنجليزي.

المصدر: وكالات