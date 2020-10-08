"فيفا" يوجه ضربة لمنتخب المغرب

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة منير الحدادي لاعب إشبيلية مع منتخب المغرب، على الرغم من تغيير القوانين الشهر الماضي.

ووضعت المنظمة الدولية شروطا مرنه في مسألة السماح للاعبين بتغير منتخباتهم الوطنية، وكل الأمور كانت تشير إلى إمكانية تمثيل الحدادي لمنتخب "أسود الأطلس".

وكشفت وكالة "أسوشيد بريس" أن هناك شرطا من شروط الـ"فيفا" لارتداء قميص منتخب وطني آخر، وهذا الشرط لا يندرج تحته المهاجم المغربي.

وتنص الشروط الجديدة على عدم خوض اللاعب أكثر من 3 مباريات مع المنتخب، وألا تكون هذه المباريات في بطولة هامة، وأن تمر على الأقل 3 سنوات منذ مشاركته مع منتخب بلاده، وألا يكون مثل بلاده بعد بلوغ سنة الحادية والعشرين.

وتكمن مشكلة منير الحدادي في مشاركته خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعام 2016 مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما ضمن تصفيات أمم أوروبا.

ويتضح من هذا الأمر، أن منير ممنوع من تمثيل منتخب المغرب لكونه شارك مع الماتادور الإسباني، والآن في ظل مرونة القوانين، لن يستطيع اللعب مع "أسود الأطلس" بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، وتجاوزه سن الحادية والعشرين.

ويعطي الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحق لمنير الحدادي للاستئناف على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية.

ونشر حساب "@SCCR_212" على موقع "تويتر" نشر قبل ساعات مقطع أكد فيه وحيد خليلودزيتش أن منير الحدادي لم يحصل بعد على إذن للعب مع المغرب، من دون ذكر مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

🇲🇦🚨Vahid Halilhodzic confirms that Munir El Haddadi still hasn’t received permission to play for Morocco. He didn’t give more information about the matter. pic.twitter.com/ldKB2jiMCi — SOCCER212 (@SCCR_212) October 8, 2020

وعاد نفس الحساب ونشر خبرا عاجلا فند فيه نبأ رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم تمثيل الحدادي منتخب المغرب، وذلك وفقا لمصدر من الاتحاد المغربي للعبة.

🚨BREAKING: According to a source close to the FRMF it’s only a question of time before Munir El Haddadi will play for Morocco. News circulating that he won’t play for Morocco is false❌ More info to come soon...⏳ pic.twitter.com/F15FljvftV — SOCCER212 (@SCCR_212) October 8, 2020

وعبر الحدادي (25 عاما)، بعد استدعائه لقائمة المنتخب المغربي، عن سعادته بهذا القرار.

يذكر أن منتخب "أسود الأطلس" سيخوض مباراتين وديتين، إحداهما أمام السنغال يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، والثانية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 13 من نفس الشهر.

المصدر: "As"