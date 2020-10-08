شوبير يهاجم الأهلي بسبب "فضيحة" صفقة أزارو

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، بسبب اتفاق إدارته على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، لنادي الاتفاق السعودي مقابل 800 ألف دولار فقط.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت": "المقابل المادي لرحيل أزارو بدأ بعرض من النادي السعودي بـ400 ألف دولار ووصل 800 ألف دولار (700 قيمة الصفقة، بجانب 100 ألف دولار من قيمة الإعارة) بعد أن تعنت الأهلي وطلب زيادته، خاصة أن المبلغ قليل للغاية".

وتابع: "دي مش قيمة وليد أزارو خالص، كان يستحق أن يتم بيعه بمبلغ كبير، أزارو لاعب لا غنى عنه في الأهلي، وليد أزارو من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر والأهلي تحديدا خلال الفترة الماضية، وكان لا بد من بقائه داخل الفريق".

وينتهي عقد وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، علما بأن الأهلي تعاقد مع مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017 بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

المصدر: وكالات