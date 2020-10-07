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رونالدو وريناتو يسددان في العارضة خلال تعادل البرتغال مع إسبانيا (فيديو)

الرياضة

رونالدو وريناتو يسددان في العارضة خلال تعادل البرتغال مع إسبانيا (فيديو)
Reuters
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اكتفت البرتغال بالتعادل على أرضها مع إسبانيا دون أهداف، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء، وشهدت تسديد البرتغاليين كرتين في العارضة وإهدار فرصة سهلة في اللحظات الأخيرة.

وكاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي هز شباك إسبانيا ثلاث مرات في مباراة المنتخبين بكأس العالم 2018، أن يتقدم بهدف لبطل أوروبا، عندما أطلق تسديدة قوية، لكنها ارتدت من العارضة.

واقترب زميله ريناتو سانشيز بشكل أكبر من التسجيل بعد دقائق، وسدد كرة قوية مباشرة اصطدمت أيضا بالعارضة.

واعتقد سانشيز أن الكرة سترتد داخل المرمى، وبدا أنه سيحتفل قبل أن تسقط الكرة على خط المرمى دون أن تدخل.

ورغم ذلك، كانت أخطر فرصة للبرتغال قرب النهاية، حيث وصلت الكرة إلى جواو فيلكس داخل المنطقة بعد ركلة ركنية، لكنه أهدر الفرصة بغرابة.

 المصدر: وكالات

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