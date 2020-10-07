رونالدو وريناتو يسددان في العارضة خلال تعادل البرتغال مع إسبانيا (فيديو)

اكتفت البرتغال بالتعادل على أرضها مع إسبانيا دون أهداف، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء، وشهدت تسديد البرتغاليين كرتين في العارضة وإهدار فرصة سهلة في اللحظات الأخيرة.

وكاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي هز شباك إسبانيا ثلاث مرات في مباراة المنتخبين بكأس العالم 2018، أن يتقدم بهدف لبطل أوروبا، عندما أطلق تسديدة قوية، لكنها ارتدت من العارضة.

#PORESP

مباراة ودية | البرتغال 0 × 0 اسبانيا | تسديدة رونالدو HD



حسابي الاساسي @iF26L__pic.twitter.com/OZqvwYJbrC — Match (@IF264K) October 7, 2020

واقترب زميله ريناتو سانشيز بشكل أكبر من التسجيل بعد دقائق، وسدد كرة قوية مباشرة اصطدمت أيضا بالعارضة.

اسبانيا 0-0 البرتغال l تمريرة كريستيانو رونالدو السحريه وتسديدة ريناتو سانشيز الصاروخية 😱😱😍 pic.twitter.com/7limSxotXB — اهداف goals (@goals90891937) October 7, 2020

واعتقد سانشيز أن الكرة سترتد داخل المرمى، وبدا أنه سيحتفل قبل أن تسقط الكرة على خط المرمى دون أن تدخل.

ورغم ذلك، كانت أخطر فرصة للبرتغال قرب النهاية، حيث وصلت الكرة إلى جواو فيلكس داخل المنطقة بعد ركلة ركنية، لكنه أهدر الفرصة بغرابة.

المصدر: وكالات