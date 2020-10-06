في بادرة إنسانية.. أوزيل يتكفل براتب "رجل التميمة" المفصول من أرسنال

عرض الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، دفع راتب الموظف "الديناصور الأخضر"، الذي يرتدي تميمة النادي، من أجل بقائه بعد قرار أرسنال فصله.

وأكد أوزيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتكفل براتب "رجل التميمة"، طالما استمر هو لاعبا في النادي اللندني.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

وقال أوزيل عبر حسابه في "تويتر": "شعرت بحزن كبير عندما سمعت أن تميمتنا المخلصة والشهيرة جيري كوي، والذي يعتبر جزءا مهما من النادي، سيتوقف تشغيله بعد 27 عاما".

وأضاف: "لهذا، أنا أعرض بتكفل الراتب الكامل لديناصورنا الأخضر الكبير، طالما كنت لاعبا في أرسنال، حتى يتمكن جيري من الاستمرار بأداء عمله الذي يحبه كثيرا".

ويتقاضى أوزيل، الذي يمتد عقده مع أرسنال حتى العام 2021، نحو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه لم يعد يشارك في التشكيلة الأساسية لـ"الغانرز" منذ الموسم الماضي، بعد مشاكله الكثيرة مع إدارة النادي وتراجع مستواه.

وقرر أرسنال التخلص من جيري كوي، الذي كان له دور في التواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الفريق عندما كان يرتدي تميمة "الديناصور الأخضر"، لتقليل النفقات بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات