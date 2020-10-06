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إصابة حارس مرمى ريال مدريد بكورونا

الرياضة

إصابة حارس مرمى ريال مدريد بكورونا
AFP Coolmedia
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كشفت تقارير صحفية، عن إصابة الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة "آس"الإسبانية، إن لونين البالغ 21 عاما أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله في غرفته بمقر إقامة المنتخب الأوكراني.

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ولن يكون أندريه لونين متاحا للمدير الفني لمنتخب أوكرانيا أندريه شيفتشيكو خلال فترة التوقف الدولية الحالية، حيث سيلعب منتخب بلاده 3 مباريات هذا الشهر ضد فرنسا وديا، وألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

ويعتبر أندريه لونين الحارس البديل لتيبو كورتوا في ريال مدريد بعد عودته من الإعارة من ريال أوفييدو هذا الصيف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سبق أن عانى من إصابة ماريانو دياز بكورونا، نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لوكا يوفيتش للإصابة بالفيروس منذ عدة أسابيع.

المصدر: صحيفة "آس"الإسبانية

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