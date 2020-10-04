ميلان يكرم وفادة ضيفه سبيزيا

تغلب فريق ميلان على ضيفه سبيزيا (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدفين "للروسونيري" في الدقيقتين (57 و78)، وتخللهما هدف زميله المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويحتل مركز الوصافة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف آتالانتا الذي فاز بدوره على ضيفه كالياري (5-2).

في المقابل، مني سبيزيا بالهزيمة الثانية في الموسم الحالي للدور تخللهما انتصار واحد، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو"، برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT