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مقتل بطل أرمينيا في رفع الأثقال أثناء القتال في قره باغ

الرياضة

مقتل بطل أرمينيا في رفع الأثقال أثناء القتال في قره باغ
Armenian Powerlifting Federation/facebook.com
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أعلن الاتحاد الأرمني لرفع الأثقال، اليوم الأحد، مصرع بطل أرمينيا، تاتول أروتيونيان، في معركة شرسة بقره باغ.

وقال الاتحاد الأرمني في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "يعرب الاتحاد عن عميق تعازيه لأسرة وأقارب تاتول أروتيونيان. أرقد بسلام أيها البطل".

مقتل بطل أرمينيا في رفع الأثقال أثناء القتال في قره باغ

وأشار إلى أن "أروتيونيان لم يكن رياضيا رائعا فحسب، بل وكان أيضا صديقا ورفيقا ممتازا".

مقتل بطل أرمينيا في رفع الأثقال أثناء القتال في قره باغ
Armenian Powerlifting Federation/facebook.com

مقتل بطل أرمينيا في رفع الأثقال أثناء القتال في قره باغ
Armenian Powerlifting Federation/facebook.com

ويشهد إقليم قره باغ ومناطق مجاورة له، منذ يوم الأحد الماضي، معارك عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية التابعة لـ"جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، والتي تحظى بدعم من أرمينيا.

المصدر: sport.news.am

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