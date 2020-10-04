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أتالانتا يدك شباك كالياري بخماسية (فيديو)

الرياضة

أتالانتا يدك شباك كالياري بخماسية (فيديو)
AFP
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واصل أتالانتا انطلاقته المظفرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وحقق انتصاره الثالث تواليا، بعد فوزه اليوم الأحد على ضيفه كالياري 5-2، في المرحلة الثالثة من "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل خماسية أتالانتا، الكولومبي لويس مورييل، ومواطنه دوفان زاباتا، والأرجنتيني ألخاندرو غوميز، والكرواتي ماريو باساليتش، والهولندي سام لامرز، في الدقائق 7، 42، 29، 37، و81 على الترتيب، فيما تكفل الأوروغوياني دييغو غودين، والبرازيلي جواو بيديو، بإحراز ثنائية كالياري، في الدقيقتين 25، و52.

وبذلك رفع أتالانتا رصيده إلى تسع نقاط، لينفرد بصدارة "الكالتشيو" مؤقتا، بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة، بعدما تكبد الخسارة الثانية على التوالي.

المصدر: RT

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