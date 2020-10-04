أتالانتا يدك شباك كالياري بخماسية (فيديو)
واصل أتالانتا انطلاقته المظفرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وحقق انتصاره الثالث تواليا، بعد فوزه اليوم الأحد على ضيفه كالياري 5-2، في المرحلة الثالثة من "الكالتشيو".
وتناوب على تسجيل خماسية أتالانتا، الكولومبي لويس مورييل، ومواطنه دوفان زاباتا، والأرجنتيني ألخاندرو غوميز، والكرواتي ماريو باساليتش، والهولندي سام لامرز، في الدقائق 7، 42، 29، 37، و81 على الترتيب، فيما تكفل الأوروغوياني دييغو غودين، والبرازيلي جواو بيديو، بإحراز ثنائية كالياري، في الدقيقتين 25، و52.
Luis Muriel GOAL— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
アタランタ1-0カリアリ#ATACAG
pic.twitter.com/MANLUPdQjE
アレハンドロ ゴメスGOAL!!!!— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
アタランタ2-1カリアリ#ATACAG#アレハンドロ・ゴメス
pic.twitter.com/chjBYEWCAo
マリオ パシャリッチGOAL！！！— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
アタランタ3-1カリアリ#ATACAG
pic.twitter.com/3cxMzDtVD5
ドゥバン サパタGOAL!!!!!!!— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
アタランタ4-1カリアリ#ATACAG
pic.twitter.com/ufG6aSwBMR
S. Lammers GOAL!!!!!— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
アタランタ5-2カリアリ#ATACAG
pic.twitter.com/tEVxHxe12F
ゴディン GOAL！！— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
アタランタ1-1カリアリ#ATACAG
pic.twitter.com/Ad925jAGB9
ジョアン ペドロGOAL！！！— 竜🌸CerezoOsaka🌸 (@ryu4410) October 4, 2020
カリアリ1点返した！
アタランタ4-2カリアリ#ATACAG
pic.twitter.com/3owp047EJl
وبذلك رفع أتالانتا رصيده إلى تسع نقاط، لينفرد بصدارة "الكالتشيو" مؤقتا، بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة، بعدما تكبد الخسارة الثانية على التوالي.
المصدر: RT