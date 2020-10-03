التعمري يحترف في بلجيكا

أعلن الأردني موسى التعمري، لاعب فريق أبويل القبرصي لكرة القدم، مساء السبت، اتفاقه على التوقيع مع نادي "آود هيفرلي لوفين" البلجيكي، ليخوض تجربة احترافية جديدة في دوري قوي.

وكتب التعمري على صفحته الخاصة في فيسبوك: "أشكر إدارة نادي أبويل القبرصي على تعاونها لإتمام الصفقة، وكل الشكر والتقدير للكادر الإداري وإخواني اللاعبين فقد قضيت معهم أجمل الأيام والذكريات".

وأضاف: "لن أنسى الجماهير الأردنية الحبيبة جميعها التي وقفت معي بالسراء والضراء والتي أتمنى أن تساندني في تجربتي الاحترافية الجديدة".

وأكمل: "موسى التعمري لا يمثل نفسه بل يمثل الكرة الأردنية، وإن شاء الله تعالى سأقدم كل ما أستطيع لأشرف بلدي الحبيب في الخارج".

بعد التوكل على الله عزوجل تم الإتفاق والتوقيع مع نادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي .. أشكر إدارة نادي أبويل القبرصي على... Опубликовано ‎موسى التعمري - Mousa Al ta'amari‎ Суббота, 3 октября 2020 г.

ولم يتطرق التعمري إلى مدة عقده وقيمة الصفقة حيث اكتفى بالتأكيد على أنه سيبذل كل جهد ممكن لإثبات قدرات اللاعب الأردني.

وكان موسى التعمري قد انتقل في صيف 2018 إلى فريق أبويل القبرصي قادما من نادي شباب الأردن.

المصدر: وكالات