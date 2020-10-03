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"كلاسيكو روسيا" ينتهي بتعادل إيجابي (فيديو)

الرياضة

Sputnik
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ساد التعادل الإيجابي "كلاسيكو روسيا" بين سبارتاك موسكو وضيفه زينيت بطرسبورغ (1-1)، الذي جمهما اليوم السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ألكسندر يروخين التسجيل لفريق العاصمة الشمالية، في الدقيقة 65، وأدرك المهاجم الأرجنتيني إزيكيل بونتسي التعادل لأصحاب الأرض، قبل أربع دقائق فقط من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على ملعب "سبارتاك" بالعاصمة موسكو.

ورفع زينيت بطرسبورغ بذلك رصيده إلى 21 نقطة، ويحتل صدارة الدوري، بفارق الأهداف عن سبارتاك موسكو.

المصدر: RT 

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