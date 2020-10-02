ميسي يحاول عرقلة مخطط كومان

يبدو أن الانتصارين الكبيرين اللذين حققهما برشلونة في أول مباراتين رسميتين له تحت قيادة مدربه الجديد، الهولندي، رونالد كومان، لن يشفعا للأخير لتنفيذ كل مخططاته مع الفريق الكتالوني.

وذكر موقع "Don Balon" الإسباني، أن قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعارض تعاقد "البارسا" مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم نادي ليون، وهو اللاعب الذي يطالب كومان بإحضاره إلى ملعب "كامب نو" هذا الصيف.

وبحسب المصدر، فإن الأرجنتيني يريد استمرار الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة، بدل ضم ديباي، لأن التعاقد مع الأخير مرهون برحيل الجناح الفرنسي،

المطلوب بقوة في نادي مانشستر يونايتد.

ويعد ديباي، الهدف الرئيسي لكومان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدارة الفريق الكتالوني لم تنجح حتى الآن في ضم صاحب الـ26 عاما، الذي يمتد عقده مع ليون حتى صيف العام 2021.

ويقدر موقع "Transfermarkt"، المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، القيمة السوقية لديباي حاليا، بنحو 44 مليون يورو.

وكان برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بقوة، بتحقيقه انتصارين كبيرين في أول مباراتين، على حساب فياريال 4-0، وسيلتا فيغو 3-0.

المصدر: "Don Balon"