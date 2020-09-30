ميسي يخرج عن صمته ويعترف بخطئه

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، رسالة لجماهير فريقه، اعترف من خلالها بارتكاب بعض الأخطاء في مسألة إصراره على الرحيل عن "البارسا" هذا الصيف.

وقال ميسي خلال مقابلة مع صحيفة "سورت" الكتالونية: "بعد خلافات كثيرة، أود إنهاء كل هذا. يجب أن نحافظ على الوحدة وأن نفهم أن الأفضل لم يأت بعد".

وأضاف: "أنا مسؤول عن أخطائي، وأتقبل أخطائي إذا كانت موجودة، فسيكون ذلك فقط من أجل أن يصبح برشلونة أقوى وأفضل".

وتابع النجم الأرجنتيني: "إن الجمع بين الشغف والإثارة والتحفيز هو المفتاح الوحيد لتحقيق الأهداف. يجب أن نكون معا ونتحرك في نفس الاتجاه".

وأكمل "كنت أريد إرسال رسالة لكل جماهير النادي التي تتابعنا. إذا شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق مما قلته أو فعلته، فلا يساوره الشك أنني فعلت ذلك معتقدا بأنه الأفضل للنادي".

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر مؤخرا زلزالا في عالم الكرة المستديرة، بإعلانه عن طريق محاميه، رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي ترعرع ونشأ فيه، ولكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما، تراجع في وقت لاحق عن هذا القرار ليستمر مع "البارسا".

المصدر: sports.ru