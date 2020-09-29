حبيب نورمحمدوف يرفض مواجهة الأسد (فيديو)

رفض الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، عرض مواطنه أسكولد زاباشني، المتخصص بترويض الحيوانات المفترسة، التدريب مع الأسود.

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وقال أسكولد زاباشني في مقطع فيديو نشر على حساب "Gorilla Fighting Energy" في تطبيق "إنستغرام": "عزيزي حبيب. لقد رأيت كيف تتعامل مع أقوى المنافسين، ولكنك تتدرب أيضا مع الدببة. إذا كنت ترغب في زيادة درجة الخطر، فجرب ذلك، وتدرب مع شبابنا (الأسود). على الرغم من أنني متأكد من أنه بإمكانك حتى التعامل مع مثل هذا الأمر أيضا".

وأضاف أسكولد: "ولكن ليس لهذا السبب قمنا أنا وأخي بتسجيل هذا الفيديو. بل نريد فقط أن نتمنى لك الفوز. نريد أن ندعمك، ربما مثل ما يدعمك جميع السكان ليس فقط في بلدنا وإنما في جميع أنحاء العالم، لذا نتمنى لك حظا سعيدا، والفوز ورباطة الجأش، كي تكون واثقا من نفسك".

يذكر أن أسكولد، البالغ من العمر 43 عاما وشقيقه إدغارد الذي يكبره بعام، يعملان في السيرك ويدربان الحيوانات المفترسة.

ورد حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 31 عاما، على عرض أسكولد قائلا: "شكرا لك على دعمك، لكنني أفضل أن أكون صديقا للأسود".

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يذكر أن حبيب يستعد لمواجهته المرتقبة أمام البطل الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر المقبل، ضمن دورة "UFC 254"، ومن المرجح أن يقام النزال بين البطلين في "جزيرة القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحتفظ البطل الروسي بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

بينما يحمل غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249"، في مايو الماضي، بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ليحقق بذلك انتصاره الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

المصدر: وكالات