خروج مفاجئ للروسي مدفيديف من رولان غاروس

ودع الروسي دانييل مدفيديف، بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مبكرا إثر خسارته المفاجئة في الدور الأول أمام الهنغاري مارتون فوتشوفيتش، أمس الاثنين.

وحقق فوتشوفيتش مفاجأة كبيرة بالفوز على الروسي المرشح الرابع للقب، بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها 6-4، و7-6، و2-6، و6-1، في مباراة شهدت العديد من التبادلات الطويلة وامتدت لأكثر من ثلاث ساعات.

Marton Fucsovics wraps up Day 2 with a stunner! 😲



The 🇭🇺 picks up his first Top 5 win. 👏#RolandGarrospic.twitter.com/Z1zzNMHXZH — ATP Tour (@atptour) September 28, 2020

وهذه هي المرة الرابعة تواليا التي يخرج فيها مدفيديف من الدور الأول لبطولة رولان غاروس.

وأصبح مدفيديف أعلى مصنف يودع البطولة حتى الآن، لكنه الثاني من بين أول ثمانية مصنفين بعد خروج الفرنسي جايل مونفيس، المصنف الثامن أمام ألكسندر بابليك.

في المقابل، لم يكن يوم أمس محبطا للاعب روسي آخر هو كارين خاتشانوف، الذي تأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على البولندي كميل مايشاك، بثلاث مجموعات متتالية، وبواقع 7-6، و6-3، و6-3.

المصدر: وكالات