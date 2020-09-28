رسميا.. الزمالك يتعاقد مع باتشيكو

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم الاثنين رسميا، التوقيع مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لتولي مهمة تدريبه لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وأشار موقع الزمالك الرسمي إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي التقى مع جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للنادي، ومساعديه وذلك قبل جلسة توقيعه على عقود تدريب الفريق رسميا، وذلك في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وأعضاء مجلس الإدارة.

وتمنى مرتضى منصور التوفيق لباتشيكو مع الفريق وتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي ومساعدينه أليكس كوستا وجوزيه بيدرو يوقعون على عقود تولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالزمالك لمدة موسم قابل للتجديد. 🕴️🇵🇹📝 pic.twitter.com/OS4hCJ74d7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 28, 2020

ووقع باتشيكو على عقده في حضور أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور.

ووقع أيضا مساعدا المدير الفني الجديد، أليكس كوستا وجوزيه بيدرو، عقديهما بالجلسة نفسها.

وسيخلف باتشيكو بذلك المدرب المؤقت طارق يحيى، الذي تولى المهمة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل مفاجئ، إلى التعاون السعودي.

وينافس الزمالك حاليا على مركز الوصافة في الدوري المصري الممتاز، بينما تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، الشهر المقبل.

المصدر: وكالات