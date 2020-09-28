ريال مدريد يكشف مدة غياب نجمه كروس

أصدر نادي ريال مدريد حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بيانا كشف فيه النقاب عن طبيعة إصابة لاعبه الألماني توني كروس والمدة التي سيغيبها عن الملاعب.

وقال ريال مدريد في البيان المنشور على موقعه الرسمي: "بعد إجراءات الفحوصات الطبية على توني كروس لتشخيص إصابته، تبين أنه يعاني من إصابة في العضلة في منطقة الفخذ الأيسر".

وأضاف البيان: "وبناء عليه سيغيب كروس عن مباريات الفريق لمدة أسبوعين".

التقرير الطبي لكروس

#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 28, 2020

واضطر توني كروس (30 عاما) للخروج في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول لمباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس (3-0)، يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

المصدر: وكالات