ناصر الخليفي ممثلا للدوري الفرنسي

تم تعين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ممثلا عن الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي اجتمع اليوم الخميس.

وسيعمل ناصر الخليفي إلى جانب نظرائه جان بيير كايو ، وجاك هنري إيرو ، ولويك فيري ، ووالديمار كيتا ، ولوران نيكولين ، وجان بيير ريفيير.

Le Président du @PSG_inside a été désigné représentant de la #Ligue1 par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel, réuni ce jeudi 24 septembre. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2020

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من جهة أخرى يحاكم الخليفي البالغ 46 عاما في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.

وأعلنت المحكمة الفدرالية الجنائية في سويسرا، اليوم الخميس، انطلاق الجلسة الثامنة لمحاكمته، وطالبت النيابة العامة السويسرية، بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا.

المصدر: parisunited.fr