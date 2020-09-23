أتليتيكو مدريد يعلن في بيان ضم المهاجم لويس سواريز قادما من برشلونة

أعلن فريق أتليتيكو مدريد الإسباني في بيان ضم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز قادما من برشلونة.

وأوضح نادي برشلونة في بيان منفصل أن أتليتيكو سيدفع ستة ملايين يورو كمكافآت لضم مهاجم العملاق الكتالوني.

ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة، قبل موسم من نهاية عقده مع الفريق.

وكان سواريز توصل في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي يقضي بانضمامه إلى أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الجاري لمدة موسمين.

وودع "العضاض" بالدموع زملاءه في النادي الكتالوني الأربعاء، تمهيدا للرحيل إلى فريقه الجديد.

يذكر أن سواريز فسخ عقده مع برشلونة بالتراضي للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن سواريز تنازل عن مستحقاته المالية عن الموسم المتبقي في عقده والتي تبلغ 14 مليون يورو لفسخ العقد مع برشلونة والرحيل مجانا.

وسجل سواريز البالغ 33 عاما، 198 هدفا بقميص برشلونة، وفاز بأربعة ألقاب في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادما من ليفربول عام 2014.

المصدر: رويترز + RT



