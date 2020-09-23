ليفربول يتوصل لاتفاق لضم نجم جديد

وجه مسؤولو نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بوصلتهم نحو نجم وسط نادي واتفورد، الدولي السنغالي إسماعيلا سار، تمهيدا للتعاقد معه.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن وكلاء سار، اجتمعوا بالفعل مع مسؤولي ليفربول، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن اللاعب السنغالي، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 36 مليون جنيه إسترليني.

Reuters

ووفقا لذات المصدر، فقد ناقش الطرفان أيضا راتب سار، الذي يصل إلى 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد في هذا الشأن.

وفي حال نجح ليفربول في إتمام صفقة التعاقد مع سار، فسيصبح السنغالي، اللاعب الرابع الذي ينضم للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد كل من الإسباني تياغو ألكانتارا، والبرتغالي ديوغو غوتا، واليوناني كوستاس تسيميكاس.

يذكر أن ليفربول، استهل حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق نتيجة الفوز في أول جولتين، على ليدز (4-3)، وتشيلسي (2-0).

المصدر: وكالات