رسميا.. مدافع برشلونة يعلن رحيله عن الفريق
أعلن الظهير الأيمن لنادي برشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو، اليوم الأربعاء، رحيله رسميا عن الفريق الكتالوني، من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام".
وكتب صاحب الـ26 عاما في رسالة وداعية لنادي برشلونة وجماهيره: "شكرا جزيلا لبرشلونة لمنحي الفرصة لأعيش حلم ارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو والتعلم في أفضل فريق في العالم".
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Muchas gracias Barcelona por darme la oportunidad de vivir el sueño de vestir esta camiseta, de jugar en camp nou, de aprender y disfrutar de los mejores del mundo. Gracias por hacerme crecer como jugador y como persona. Fueran 3 anos maravillosos que jamás olvidaré. Agradecer a mis compañeros, staff , afición y a todas las personas que me ayudaron desde que llegue hasta el dia de hoy. Os deseo la mejor suerte del mundo . Eternamente grato. Visca al Barça! 🔵🔴
وأكمل المدافع الدولي البرتغالي: "شكر لبرشلونة على إتاحة الفرصة لي للنمو كلاعب وكشخص. لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة هنا، ولن أنسى أبدا تجربتي هنا. شكرا لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين وكل من ساندني منذ اليوم الأول في النادي".
ولم يكشف سيميدو عن وجهته المقبلة، لكن تقارير إعلامية، أكدت أنه سينضم لنادي ولفرهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان سيميدو، خاض مع برشلونة خلال الموسم الماضي 32 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم لزملائه أربع تمريرات حاسمة.
المصدر: matchtv.ru