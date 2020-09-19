شاهد.. برشلونة يتوج بكأس "خوان غامبر"
twitter/FCBarcelona
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توج فريق برشلونة بلقب بطل النسخة 55 من كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم، على حساب ضيفه نادي إلتشي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت.
ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الثانية من بداية المباراة على ملعب "كامب نو".
⚡ HIGHLIGHTS ⚡— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
2020 Joan Gamper Trophy
Presented by @EstrellaDammUKpic.twitter.com/R4e4hScgZS
ويخوض فريق برشلونة سنويا في بداية الموسم الجديد مباراة على كأس خوان غامبر.
المصدر: "twitter/FCBarcelona"