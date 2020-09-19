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شاهد.. برشلونة يتوج بكأس "خوان غامبر"

الرياضة

شاهد.. برشلونة يتوج بكأس
twitter/FCBarcelona
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توج فريق برشلونة بلقب بطل النسخة 55 من كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم، على حساب ضيفه نادي إلتشي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الثانية من بداية المباراة على ملعب "كامب نو".

ويخوض فريق برشلونة سنويا في بداية الموسم الجديد مباراة على كأس خوان غامبر.

المصدر: "twitter/FCBarcelona" 

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