رسميا.. هيغواين يغادر يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه أنهى تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، باتفاق الطرفين.

وقال يوفنتوس في بيان "خاض الطرفان عدة معارك سويا شهدت إحراز الكثير من الأهداف التي كان كثير منها حاسما. الآن يسير كل من هيغواين ويوفنتوس في طريقين مختلفين".

GRAZIE di tutto e in bocca al lupo, Pipita!



➡️ https://t.co/58UuE3FZKV — JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2020

وينتظر أن ينضم المهاجم الأرجنتيني المخضرم (32 عاما) إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يشارك في ملكيته نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكام.

وكان هيغواين، انضم إلى يوفنتوس في 2016 بعد أن أمضى ثلاثة مواسم ناجحة في صفوف نابولي الإيطالي.

وأحرز اللاعب الأرجنتيني 66 هدفا لبطل إيطاليا، في 149 مباراة خاضعها معه في جميع المنافسات.

المصدر: وكالات