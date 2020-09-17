تطور مفاجئ بشأن مستقبل سواريز مع برشلونة

في وقت كانت تنتظر فيه جماهير برشلونة، تعاقد فريقها مع مهاجم جديد لتعويض لويس سواريز، خرج مدرب "البارسا"، بتصريح مفاجئ، قال فيه إن المهاجم الأوروغوياني قد يكون له دور مع الفريق.

وقال المدرب الجديد لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد تحدثت مع سواريز. ما زلنا لا نعرف ما إذا كان سيغادر أم سيبقى. ولكن إذا استمر، فسيمكنه مساعدة النادي".

هذا التصريح أثار دهشة جماهير برشلونة، التي كانت تتوقع رحيل سواريز هذا الصيف، لاسيما بعد التقارير التي ذكرت أن كومان، سينهي علاقة المهاجم الأوروغوياني مع "البارسا"، ولن يشركه مجددا مع الفريق في أي مباراة.

وما أكد تلك الأنباء، هو استبعاد كومان لسواريز، دون إبداء أسباب، من مباريات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد.

وكانت تقارير إعلامية عدة ربطت سواريز خلال الأيام القليلة الماضية، بالانتقال إلى يوفنتوس أو أتلتيكو مدريد، لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن.

ويمتد عقد المهاجم البالغ عمره 33 عاما مع برشلونة، حتى صيف العام المقبل، وخاض مع الفريق في الموسم الماضي 21 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا.

المصدر: matchtv.ru