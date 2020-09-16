كومان يعلق لأول مرة على محاولة ميسي "الهروب"

أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أن علاقته مع ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، جيدة، مشيرا إلى أن أزمة الأرجنتيني كانت مع الإدارة وليس معه.

وعلق رونالد كومان في تصريحات لشبكة "FOX Sports" على محاولة ليونيل ميسي مغادرة برشلونة، قائلا: "بشكل عام، هذه القصة لم تمسني. كان الصراع بشكل أساسي بين ميسي والنادي. منذ ذلك الحين تحدثت مع ميسي، ونواصل العمل".

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وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ (2-8)، في أغسطس الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأبلغ إدارة الفريق عن طريق الفاكس، رغبته في الرحيل خلال موسم الانتقالات الحالية، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بالانتقال المجاني.

ولكن برشلونة أكد مدعوما من رابطة الدوري الإسباني على ضرورة دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو للسماح له بالرحيل، مؤكدأ أن بند السماح له بالرحيل قد انتهت صلاحيته في 10 يونيو الماضي، ليضطر النجم الأرجنتيني للإعلان عن استمراره مع "البلوغرانا" حتى نهاية عقده الصيف المقبل، تجنبا لدخوله في صراعات ومشاكل قانونية مع النادي.

المصدر: وكالات