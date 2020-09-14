شاهد.. لفتة نبيلة من ميسي تجاه زميله

شهدت مباراة برشلونة وخيمناستيكا الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، لفتة نبيلة من قائد "البارسا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجاه زميله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وتحصل الفريق الكتالوني على ركلة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بعد عرقلة جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء، ليتنازل ميسي عن تنفيذها لصالح غريزمان، الذي ترجمها إلى هدف.

ولاقى تصرف ميسي استحسان غريزمان، الذي توجه إليه وحياه بعد تحويل الركلة للشباك.

كما نالت هذه اللفتة النبيىلة إعجاب جماهير برشلونة، لا سيما وأن خطوة ميسي جاءت لتعيد الثقة لغريزمان، الذي أهدر الركلات الثلاث الأخيرة في صفوف منتخب بلاده فرنسا.

وعلى الرغم من أن ميسي لم ينجح في هز الشباك في مباراة خيمناستيكا، إلا أن برشلونة تمكن من الفوز بنتيجة 3-1، في أول لقاء له تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان.

المصدر: حساب برشلونة