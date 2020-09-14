 
مباشر

شاهد.. الحركة التي تسببت في طرد نيمار من مباراة كلاسيكو فرنسا

الرياضة

شاهد.. الحركة التي تسببت في طرد نيمار من مباراة كلاسيكو فرنسا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqbv

شهدت مباراة كلاسيكو كرة القدم الفرنسية، بين نادي باريس سان جيرمان وضيفه مارسيليا، التي أقيمت أمس الأحد، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري المحلي، أحداثا مؤسفة.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير إلى تقدم مارسيليا بهدف دون رد، نشبت مشاجرة بين نجوم الفريقين، ليضطر الحكم لطرد خمسة لاعبين، وهم، جوردان أمافي، داريو بينيديتو، من مارسيليا، بجانب لايفين كورزاوا، لياندرو باريديس، ونيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان.

وبدا من خلال لقطات الفيديو، أن سبب طرد النجم البرازيلي نيمار، يعود إلى ضربه أحد لاعبي فريق مارسيليا على مستوى الرأس. 

وانتهت المباراة بخسارة باريس سان جيرمان بهدف دون رد، وهي الخسارة الثانية للفريق الباريسي في أول مرحلتين من الدوري، ليبقى في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أما مارسيليا، فقد حقق فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن مارسيليا وباريس سان جيرمان يملكان في جعبتهما مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا